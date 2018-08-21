İran Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye ile iş birliği açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ankara ile Tahran’ın savunma sanayisi alanında iş birliği yapabileceğini ve savaş uçağı üretebileceğini söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen "Kevser" savaş jeti tanıtım toplantısında konuşan Ruhani, ABD yaptırımları ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Savunma sanayisinde maliyeti düşük ve etki gücü yüksek silahlar üretmek istediklerini belirten Ruhani, İran olarak bu sahada gittikçe güçlendiklerini ifade etti.

"Türkiye bir kısmını yapar, Pakistan ve biz başka bir tarafını; yeter ki bir araya gelelim"

Komşu ve dost ülkelerden Türkiye ve Pakistan ile savunma alanında iş birliği yapabileceklerini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, bu ülkelerin birlikte çalışması durumunda savaş uçağı üretebileceklerini ve daha fazlasını da yapabilecek kapasitelerinin olduğunu kaydetti.

Ruhani, Türkiye'yi de sayarak, "Komşu ve dost ülkelerin de katkısıyla birçok şey ortaya çıkarmaya başlayabiliriz" dedi. "İşi paylaşalım" diye konuşan Ruhani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bir kısmını yapar, Pakistan ve biz başka bir tarafını. Yeter ki bir araya gelelim."

Ruhani, özellikle Türkiye ile Pakistan'ı kastetmediğini, sözlerinin tüm dost ülkeleri kapsadığını da vurgulayarak bu şekilde daha düşük maliyetle daha rekabetçi bir üretim yapılabileceğini söyledi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştiren Ruhani, İran'ın komşu ülkelerle daha fazla iş birliğinden yana olduğunun altını çizdi.

"ABD, İran'a saldırması durumunda maliyetinin çok ağır olacağını çok iyi biliyor"

Ruhani ayrıca, ABD'nin dünyada "güvenilmez" bir devlet olduğunu savunarak, "ABD, İran'a saldırması durumunda maliyetinin kendileri için çok ağır olacağını çok iyi biliyor" dedi.