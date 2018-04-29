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BBC Türkçe

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin erkek kardeşi mali suçlardan gözaltına alındı

İran yargı sözcüsü, Hüsyein Feridun'un kefaletle serbest bırakılmasına rağmen şartları yerine getirmediği için cezaevine gönderildiğini söyledi. Mali suçlara ilişkin ayrıntı verilmedi.

29 Nisan 2018 20:30

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin erkek kardeşi ve danışmanı Hüseyin Feridun'un mali suçlar nedeniyle gözaltına alındı.

İran yargı sözcüsü Gholamhossein Mohseni-Ejeie, Feridun'un cezaevine gönderildiğini söyledi. Mali suçlara ilişkin ise ayrıntı verilmedi.

Ancak Feridun, daha önce devlete ait sigorta şirketindeki yöneticilere şişirilmiş maaşlar ödenmesiyle ilgili skandalda adı geçen yetkililerle bağlantılı olmakla suçlanmıştı.

Yargı sözcüsü, "Bu kişiyle (Feridun) ilgili olarak çok sayıda soruşturma yürütülüyordu, aynı zamanda başka isimler de soruşturuluyordu, bu isimlerden bazıları hapiste" diye konuştu.

Sözcü, Feridun'un dün kefaletle serbest bırakıldığını ancak kefalet şartlarını yerine getiremediği için cezaevine gönderildiğini ifade etti. Sözcü, bu şartların yerine getirilmesi durumunda Feridun'un yeniden serbest bırakılabileceğini söyledi.

Hüseyin Feridun ise görevini kötüye kullandığı suçlamalarını reddediyor.

Geçen yıl Mayıs ayında devlete ait sigorta şirketinin yöneticilerinin maaşları kamuoyuna sızmıştı. Bazı maaşların asgari ücretin 50 katı olduğu ortaya çıktı.

Kardeşinin adının mali suçlara karışması Cumhurbaşkanı Ruhani'yi de zora sokmuştu ancak Ruhani, Mayıs ayındaki seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim kampanyası boyunca Ruhani'nin yolsuzluk karşıtı politikaları eleştirildi.

Televizyondaki bir tartışma programında Ruhani, akrabalarına yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmaları engellemekle suçlandı.

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