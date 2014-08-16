İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den sürpriz tweet

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ‘Matematik Nobeli’ olarak da adlandırılan Fields ödülünü kazanan ilk kadın olan İranlı matematikçi Meryem Mirzahani tebrik ettiği tweetinde Mirzahani’nin başı açık bir fotoğrafını kullandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fields ödülünü alan ilk kadın ünvanını kazanan Profesör Meryem Mirzahani'nin başarıdan duyduğu memnuniyeti bildirdiği tweetinde "Fields ödülünü kazanan ilk kadın olan #MaryamMirzakhani'ye tebrikler, İranlılar olarak gurur duyduk" yazdı. Ancak asıl sürpriz Ruhani’nin tweetinde paylaştığı fotoğrafların birinde ödülle matematikçi İran'a has örtünme biçimi olan hicab ile diğerinde ise başı açık olarak görüldüğü bir fotoğrafı paylaşmasıydı.

İmaj 3 bin kere yeniden tweetlendi (RT) ve çok sayıda yorum aldı. Bir çok yorumda "samimiyetsizlik" eleştirisi yer aldı.

Bir Twitter kullanıcısı "İran'daki kadınları okumaya ve onun gibi başarılı olmaya teşvik edecek misiniz? Yoksa her zaman yaptığınız gibi onları baskı altında mı tutacaksınız?" ifadelerine yer verirken bir başkası kullanıcı iki yıl önce üniversitelerde kadınların devam edebileceği bölümlerin kısıtlanması uygulamasını hatırlatarak, "#İran diyasporası cbaşkanı Ruhani'nin Mirzahani fotolarını kullanmasından çok heyecanlı ama kadınlar üniversite eğitiminin çeşitli alanlarından dışlandığı zaman sesleri çıkmaz" diye yazdı.

Ruhani'nin, nitelikli iş gücünün ülkeden kaçışı ya da "beyin göçü"nü durdurmak amacıyla eğitimli kadınlara bir mesaj vermek istediği yorumunu yapanlar oldu.

Olumsuz tepki az

İran cumhurbaşkanının aynı resimler iliştirilmiş olarak attığı, tweetin Farsça versiyonuna gelen bazı cevaplar da bu teoriyi destekler gibiydi.

Bir kullanıcı "Bu İran'daki gençleri cesaretlendirecek. Yurt dışına gitmenin tek çıkış yolu olduğunu düşünmelerine fırsat vermeyin" diyordu.

Son yıllarda onbinlerce İranlı kadın Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde şanslarını denemek için ülkelerini terketti. Şu anda ABD'de yaşayan Mirzahani de üniversiteyi bitirdikten sonra ülkesini terkedenlerden.

Kimileri ise cumhurbaşkanının herkesi memnun edecek bi çizgi izlediğini düşünüyordu. Biri "Bu muhtemelen her iki tarafı da memnun etmeye yönelik bir mesaj...Müslüman kadınları 'doğru düzgün' kapanmamakla suçlayan ne kadar çok troll var bir bilseniz"

Belki de Twitter kullanan İranlılar daha liberal eğilimli olduğundan, cumhurbaşkanının kullandığı başı açık fotoğrafa olumsuz ve şiddetle tepki gösteren çok az kişi çıktı.

Medya temkinli

Cumhurbaşkanının cesur mesajına rağmen, İran medyası bu konuda gayet temkinliydi. İran gazetesi Mirzahani'nin sadece kapalı bir fotoğrafına yer verdi, diğerleri ise bu ikilemden kaçınmak için zekice kırpılmış fotoğraflar ya da çizimler kullanmayı tercih ettiler.

Başı açık kadın göstermek "İslami olmayan değerleri yüceltmek"le suçlanmaktan korkan İran medyasında çok nadiren geçilen bir kırmızı çizgi.

Ruhani daha önce İslami kılık kıyafet kuralları konusunda daha yumuşak bir çizgi izleyebileceğinin işaretlerini vermişti.

Geçen yılın Temmuz ayında kıyafetleri İslami kriterlere uygun görünmeyen kadınlara karşı yaptırımlara gidilmesine olduğunu söylemişti.

Bu yılın başlarında çok sayıda kadın, Facebook'a başları açık fotoğraflarını koyarak İslami giyim kurallarını belirleyen yasaya meydan okumuşlardı.