İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer fizikçi Fahrizade'nin suikastından İsrail'i sorumlu tuttu: "Zamanı geldiğinde karşılık vereceğiz"

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin nükleer programının mimarı olarak görülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin suikastından İsrail'i sorumlu tuttu ve "zamanı geldiğinde" karşılık verileceğini söyledi.

Kabine toplantısında Fahrizade'nin öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ruhani, "Bizim halkımız Siyonist rejimin tuzağına düşmeyecek kadar zekidir. İran tabii ki zamanı geldiğinde bilim insanının şehit edilmesine cevabını verecektir" dedi.

Cumartesi günü yaptığı başka bir açıklamada Fahrizade'nin öldürülmesinin İran'ın nükleer çalışmalarını yavaşlatmayacağını söyleyen Ruhani, "Bir kez daha küresel kendini beğenmişliğin ve Siyonist paralı askerlerin kötü elleri İran'ın bir evladının kanıyla lekelendi" diye konuştu.

Suikasti henüz kimse üstlenmezken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de suikastin arkasında "yüksek ihtimalle" İsrail'in olduğunu söyledi. İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in danışmanı Hüseyin Dehkan, "İsrail, Trump'ın siyasi ömrünün son demlerinde İran'a karşı baskıyı artırarak büyük bir savaş çıkarmak peşinde" iddiasında bulundu.

"Teröristler bugün ülkenin önde gelen bilim insanlarından birini öldürdü" diyen Zarif, "Bu korkak saldırının arkasında İsrail'in olduğuna dair ciddi emareler var. Bu çaresiz savaş çıkarma çabalarını göseriyor. İran uluslararası topluma ve özellikle Avrupa Birliği'ne sesleniyor: Bu utanç verici çifte standarta son verin ve bu terör devletini kınayın" ifadelerini kullandı.

Dekhan ayrıca, "Mazlum şehitin katillerini yıldırım gibi vuracağız. Yaptıklarından pişman olacaklar" şeklinde bir Twitter paylaşımında bulundu.

Fahrizade, Tahran'ın 70 kilometre uzağındaki Absard kasabasında patlayıcılar ve taramalı tüfek ateşiyle tuzağa düşürüldü. Nükleer fizikçiyi hastanede hayata döndürme çabaları sonuç vermedi. Arabada Fahrizade ile birlikte olan korumaları ve aile üyeleri de yaralandı.

Ocak ayının başında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD İHA'ları tarafından öldürülmüştü.