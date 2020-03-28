İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüs'e yakalananların giderlerinin yüzde 90'ını devlet ve sigorta karşılıyor

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi giderlerinin yüzde 90'ını sigorta ve devletin karşıladığını ifade etti.

Ulusal Koronavirüs'le Mücadele Merkezi'nde konuşan Ruhani, İran'ın sağlık sisteminin salgınla mücadelede çok iyi bir sınav verdiğini iddia etti.

Ruhani, "İran'ın sağlık altyapısı çok güçlü ve vaka sayısında artışa dayanmaya hazır" diye konuştu.

İran, Koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Şu ana kadar ülkede 32 bin 332 vaka tespit edildi ve 2 bin 378 kişi hayatını kaybetti.