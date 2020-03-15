İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Karantina söz konusu değil, herkes ticaretinde serbest

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yeni tip Koronavirüs'le (Kovid-19) mücadele kapsamında hiçbir kentin karantinaya alınmadığını ve esnafın ticari faaliyetlerine sınırlama getirilmediğini duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da konuşan Ruhani, halktan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi.

Ruhani, "Tahran veya diğer şehirlerde karantina söz konusu değildir. Esnafa faaliyetlerinde sınırlama getirilmedi. Herkes ticaretinde serbest" dedi.

Öte yandan, İran Genelkurmay Başkanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, çarşı, pazar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddelerin boşaltılacağını bildirmişti.

Virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İran'da vaka sayısı 12 bin 729'a ölü sayısı ile 611'e çıktı.