İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İkinci dalga, ekonomik faaliyetler başladığı için değil, kurallara uyulmadığı için yaşanıyor

"Sağlık kurallarına uyulmadığı için ikinci dalga yaşandı" diyen Ruhani, halkın virüsün zayıfladığı yanılgısına kapıldığını belirtirken, düğün ve taziye gibi törenlerin vaka artışında etkili olduğunu savundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadıklarını söylerken, bunun kurallara uyulmaması ve insanların rehavete kapılmasından kaynaklı olduğunu söyledi.

Son haftalarda pek çok eyalette maske kullanımının zorunlu olduğunu ifade eden Ruhani, "Pek çok yerde toplantıların yapılmaması nedeniyle vakaların düştüğünü görüyoruz" diye konuştu.

Ruhani, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 25 milyon İranlının yeni tip Koronavirüs'e yakalandığını ve 35 milyon vatandaşın da virüsü kapma riski altında olduğunu söylemişti. Ruhani'nin açıkladığı rakamla Sağlık Bakanlığı'nın verileri arasında ciddi bir fark bulunuyor.

TIKLAYIN - İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 25 milyon İranlı Koronavirüs'e yakalandı