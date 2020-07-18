İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 25 milyon İranlı Koronavirüs'e yakalandı

T24 Dış Haberler

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 25 milyon İranlının yeni tip Koronavirüs'e yakalandığını ve 35 milyon vatandaşın da virüsü kapma riski altında olduğunu söyledi.

Ruhani'nin paylaştığı rakam ile İran Sağlık Bakanlığı verileri arasında çok ciddi bir fark bulunuyor. Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı verilere göre ülkede 269 bin 490 vaka tespit edildi. İran lideri, veriler arasındaki fark hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Reuters'ın aktardığına göre 80 milyon nüfuslu ülkenin lideri yaptığı açıklamada, "Bizim hesaplamalarımıza göre İran'da şu ana kadar 25 milyon kişi Covid-19 ile enfekte oldu ve 14 bin kişi hayatını kaybetti" dedi ve ekledi; "30 ila 35 milyon arası kişinin de risk altında olma ihtimali bulunuyor".

İran Cumhurbaşkanı, toplamda 200 binden fazla kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Tahranlı yetkililer, başkentte bir haftalığına dini ve kültürel törenlerin durdurulduğunu ve yatılı okulların, kafelerin ve diğer eğlence mekanlarının kapatıldığını duyurdu.