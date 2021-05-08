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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Ana yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili sorunlar çözüldü

"Bazı detaylarla ilgili müzakereler devam ediyor"

08 Mayıs 2021 23:30

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine uyguladığı ana yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili sorunların çözüldüğünü söyledi.

Başkent Tahran'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve çalışanlarıyla bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşma müzakereleriyle ilgili açıklamada bulundu.

ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin, yaptırımların kaldırılması ve nükleer anlaşmaya dönüşten başka bir yol olmadığını ilan ettiğini belirten Ruhani, "Ana yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili sorunlar hemen hemen çözüldü. Bazı detaylarla ilgili müzakereler devam ediyor" ifadesini kullandı.

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