T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yaptırımlar kaldırılırsa anlaşma sağlanabilir

11 Aralık 2021 20:45

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ve diğer ülkelerin yaptırımları kaldırma konusunda kararlı olması halinde anlaşmanın sağlanabileceğini söyledi.

İran'ın komşu ülkelerdeki büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya gelen Reisi, nükleer anlaşma ve yaptırımlarla ilgili konuştu.

İran'ın Avusturya'daki nükleer müzakerelere katılmayacağı ve "ciddi olmadığı" yönünde bazı iddiaların ortaya atıldığını dile getiren Reisi, "Biz müzakerelere katıldık ve taslak metni sunarak ciddiyetimizi gösterdik. Karşı taraf yaptırımları kaldırma konusunda kararlı olursa iyi bir anlaşma olur. Biz de kesinlikle böyle bir anlaşmanın peşindeyiz. Düşman yaptırımları devam ettirme ve artırma peşindeyse İran eli kolu bağlı oturmayacaktır. İran bu noktada birçok şey yapabilir." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin son 40 yılda birçok alanda geri kaldığını ve sorunlar yaşadığını aktaran Reisi, "İran'ın bölge ticaretindeki payı çok düşüktür. Irak ve Suriye gibi ticaretin çok olduğu ülkelerde de İran'ın payı azdır, bu artırılabilir. İlk aşamada 20 milyar dolarlık ticaret hacmi 40 milyar dolara çıkabilir." diye konuştu.

İbrahim Reisiİran Cumhurbaşkanıİrannükleer görüşmelernükleer anlaşma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24