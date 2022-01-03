İran Cumhurbaşkanı Reisi: Trump ve Pompeo yargılanmazsa Süleymani’nin intikamı alınacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD eski Başkanı Donald Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yargılanmaması halinde, iki yıl önce öldürülen Kasım Süleymani suikastı nedeniyle intikam alınacağını söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre Reisi televizyonda yaptığı konuşmada, “Eğer Trump ve Pompeo, General Süleymani’yi öldürme suçundan dolayı adil bir mahkemede yargılanmazsa, Müslümanlar bizim şehidimizin intikamını alacaktır” dedi.

SİHA ile vurulmuştu

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu el-Mühendis, 3 Ocak 2020’de Trump’ın emriyle silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile Bağdat’ta düzenlenen saldırıda öldürüldü.



Süleymani, İran Devrim Muhafızları’nın dış operasyonlarından sorumluydu ve Tahran’ın bölgesel politikasının en önemli mimarlarından biriydi.