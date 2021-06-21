İran Cumhurbaşkanı Reisi: Dış politikada 2015 nükleer anlaşmasına sınırlı kalmayacağız; dünyayla etkileşimde olacağız

İran'ın yeni cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkenin dış politikasının 2015 nükleer anlaşmasıyla sınırlı kalmayacağını söyleyerek "Dünyayla etkileşimde olacağız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, cuma günü kazandığı seçimin ardından ilk kez bir basın toplantısı düzenledi.

İran dış politikasına değinen Reisi, "2015 nükleer anlaşmasıyla sınır kalmayacağız. Dünyayla etkileşimde olacağız" dedi.

Reisi, sözlerine şöyle devam etti: "İran halkının önceliklerini nükleer anlaşmaya bağlamayacağız" dedi. Reisi, "Ülkemizin çıkarları garanti edilmezse nükleer anlaşma müzakere etme niyetinde değiliz" vurgusunu yaptı.

Reisi, "ABD Başkanı Joe Biden'la görüşürür müsünüz?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.