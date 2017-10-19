İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihangiri Çankaya Köşkü'nde (2)
ANKARA (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihangiri’yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı
19 Ekim 2017 15:57
ANKARA (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihangiri’yi Çankaya Köşkü\'nde resmi törenle karşıladı. Sonrasında Yıldırım ve Cihangiri ikili ve heyetlerarası görüşmeye geçti.
(FOTOĞRAF)
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir