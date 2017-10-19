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Politika

İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihangiri Çankaya Köşkü'nde (2) 

  ANKARA (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihangiri’yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı

19 Ekim 2017 15:57

 


ANKARA (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihangiri’yi Çankaya Köşkü\'nde resmi törenle karşıladı. Sonrasında Yıldırım ve Cihangiri ikili ve heyetlerarası görüşmeye geçti. 


(FOTOĞRAF) 
 

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