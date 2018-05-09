İran çıkış harçlarını yükseltti, Van'a turist girişleri azaldı 

Orhan AŞAN- Hüdayi GÜMÜŞ/VAN, (DHA)- İRAN\'ın, yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşları için yaptığı yeni düzenleme, Van esnafını üzdü. Daha önce sadece 22,5 lira ödeyerek çıkış yapan İranlılar, yeni düzenleme ile yaklaşık 200 lira ödemeye başladı. İkinci ve üçüncü çıkışlar için de kademeli olarak artırılan harç ücreti nedeniyle sınır kapılarında çıkışlar durma noktasına geldi.

Doğu ve Güneydoğu\'da son yıllarda yapılan operasyonlarla terörün bitme noktasına gelmesiyle büyük gruplar halinde Van\'a gelen İranlılar, bir yandan sosyal hayatın canlanmasına, bir yandan da kent ekonomisine katkı sağlamaya başladı. İranlı turistlerin tercih ettiği Van\'da çok sayıda yeni otel ve eğlence merkezi açıldı. Konfeksiyon ve lokantalar ise İranlıların zevkine göre yeniden düzenlendi. Farsça dil kursları açılıp personel eğitimine yoğunluk verildi. Valilik, ticaret sanayi odası ile çeşitli resmi kurumların desteği ile İranlılara dönük Shopping Fest (Alışveriş festivali) gibi etkinlikler düzenlendi. Bu festivallerde, İranlıların sevdiği sanatçılar, kente gelip konser vermeye başladı.

HEDEF 1 MİLYON OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Bu düzenlemelerle birlikte her yıl Van\'a gelen İranlı turist sayısında önemli artışlar yaşandı. Geçen yıl yaklaşık 500 bin İranlı turist Van\'a geldi. Turist sayısında hedeflenen rakam, yukarıya çekildi. 2018 yılı için belirlenen rakam, 1 milyon oldu. Hazırlıklar buna göre yapılırken, yılın ilk 3 ayında Kapıköy Sınır Kapısı\'ndan giriş yapan İranlı turist sayısı 140 bin 383 kişi oldu.

Ancak İran hükümetinin 1 Nisan\'dan itiraber geçerli olan yeni düzenlemesi, beklentilere ve ümitlere darbe vurdu. Nisan ayı içerisindeki girişler, sadece 16 bin 207\'de kaldı.

ESNAF ENDİŞELİ

İran Hükümeti, yeni düzenleme ile sadece 22,5 lira ödeyerek sınır kapısından çıkışına izin verdiği vatandaşlarından 1 Nisan\'dan itibaren ilk çıkış için 200 lira, bir sonraki seyahatte ise kademeli olarak bu rakamı yüzde 50 artırarak ikinci yurt dışı çıkışında yaklaşık 300, üçüncüsünde ise yaklaşık 400 lira çıkış ücreti almaya başladı.

Van\'da hizmet sektöründe faliyet gösteren işletme sahipleri, bu artışla birlikte İranlıların ülkeye girişlerinin durduğunu söyledi. Sadece ticari veya zorunlu birtakım nedenlerden dolayı, Kapıköy Sınır Kapısı\'ndan girişlerin olduğunu belirten Van esnafı, bu durumun düzeltilmesi için yetkililerin çözüm bulması gerektiğini ifade etti.



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