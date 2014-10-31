İran Cebbari'nin idamını savundu



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye Afham “Bu dosya İran yasalarına göre tüm yasal kriterleri tamamıyla yerine getirmiştir, yeniden gözden geçirme hakkı da buna dahil” açıklaması yaptı. Fars haber ajansının duyurduğu açıklamada, uluslararası eleştirilerin İran'ın hukuki işlerine mesnetsiz bir biçimde karışmak anlamına geldiği belirtildi.

Reyhane Cebbari kendi açıklamalarına göre, kendisine tecavüz etmeye çalışan bir kişiyi bıçaklayarak öldürmüştü. Cebbari, cinayetten suçlu bulunmuş, öldürülen kişinin ailesi 26 yaşındaki kadının defalarca bulunduğu af talebini reddedince cumartesi günü tutuklu bulunduğu cezaevinde idam edilmişti.

Dava süresince başta Birleşmiş Milletler olmak üzere insan hakları örgütleri Cebbari'nin adil yargılanmadığını ve delillerin karartıldığını dile getirmişti. Ayrıca Cebbari'nin ifadelerinin işkence altında alındığı ileri sürülmüştü.