İran Büyükelçiliği çevresinde 'canlı bomba' alarmı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'daki İran Büyükelçiliği\'ne yönelik canlı bomba saldırısı gerçekleştirileceği ihbarı alan polis ekipleri, elçiliğin olduğu sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

Ankara polisi, iddiaya göre, Çankaya ilçesindeki İran Büyükelçiliği\'ne yönelik canlı bomba saldırısı yapılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, elçiliğin bulunduğu Tahran Caddesi\'ni trafiğe tek yönlü kapatıp, şüphelenilen sürücüleri durdurarak, araçlarda arama yaptı. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edilirken, elçiliğe çıkan sokaklar ise trafiğe kapatıldı. İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard\'ın da binadan uzaklaştırıldığı belirtildi.



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