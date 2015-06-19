Suudi Arabistan hükümetinin danışmanlarından Enver Macid Eşki ve İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü koltuğuna oturması beklenen Dore Gold, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri görüşmelerde varılan sonuçları, Washington'da yapılan toplantıda dünya kamuoyu ile paylaştı.

Filistin sorunu nedeniyle iki ülke arasında şu ana kadar resmi ilişki geliştirilmezken, Riyad ve Tel Aviv'in İran'a karşı birlikte hareket etmek için görüştüğü bu toplantı ile ortaya çıktı.

Suudi hükümetinin danışmanı Enver Macid Eşki, gündeme oturan bu görüşmelerin ardından Sputnik'in sorularını yanıtladı. 'Bağımsız Kürdistan' çıkışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eşki, şunları söyledi:

"Bu açıklama bir talep değil, daha ziyade bugünkü gelişmelerle ilgili öngörüm. Zira talep Kürtlerden gelecek. İran, büyük Fars devletini, Türkiye ise Osmanlı İmparatorluğu'nu restore etme peşinde. Diğer yandan da Irak, Kuveyt'i tehdit ediyor. Bu ülkelerin liderleri, mevcut politikalarına devam edeceklerse kaçınılmaz olarak bağımsız Büyük Kürdistan kurulacak ve İran, Türkiye ve Irak'ın planlarını bozacak."

Enver Macid Eşki'nin Sputnik'in sorularına verdiği diğer yanıtlar şöyle:

Bölge ülkeleri, 'Bağımsız Kürdistan' planını ne derece durdurabilir?

Bu ülkeler, Kürtlerin İran, Türkiye ve Irak'ın elindeki topraklarının yüzde 30'unu, Suriye'nin de yüzde 18'ini alması durumunda, 42 milyonluk ciddi bir devletin oluşacağını çok iyi biliyor. Bu sorunu barışçıl yollarla çözmeleri gerekiyor. Tüm ülkelerin Kürtleri birleşip kendi ülkelerinin kurulmasını talep ederlerse savaş olmayacak, her şey barışçıl şekilde çözülecektir. Böylece bölgede kriz de sona erecek.

İran, Türkiye, Irak ve Suriye, böyle bir devletin kurulmasına izin verir mi?

Bu, Kürt halkının isteğine bağlı. Gerçekten de bağımsızlık isterlerse kimse onlara engel olamaz. Kürtler İran'da baskı ve ayrımcılıktan muzdarip, Türk hükümeti ise halen Kürtleri ulusun içine almaya hazır değil. Suriye'de Kürtler öldürülüyor. Iraklı Kürtlerin sorunu da çok büyük, onlar yarı bağımsız devletlerini kurmaya başladılar bile ve bu devlet, tam bağımsız bir ülkeye dönüşecek.

Ortadoğu'daki durumun istikrara kavuşması için neler yapılmalı?

Birincisi, Filistin sorunu çözüme kavuşturulmalı. Filistinlilere meşru haklarının verilmesi gerekiyor. İkincisi, İran'daki rejimin değiştirilmesi gerekiyor, zira Fars devletini geri getirme niyetindeler. Bu rejim politikasını değiştirmezse önümüzdeki 3 yılda İran'da şu bağımsızlık hareketleri doğar: Kürdistan, Golestan, Arabistan, Azerbaycan (İran'a bağlı Doğu ve Batı Azerbaycan). Bu durumda rejim değişir, yerine yenisi gelir; komşu ülkelere yönelik daha dost bir rejim. Üçüncüsü, birleşik Arap gücünün varlığına ihtiyaç var.

Suudi Arabistan'ın terörizme karşı mücadelede İran ile işbirliği yapması mümkün mü?

İran hükümeti bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmayı bırakırsa, Suudi Arabistan Tahran ile işbirliği yapmayı ve yardım elini uzatmayı ister.