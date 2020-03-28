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Dünya

İran, bütçesinin yüzde 20'sini Koronavirüs'le mücadeleye ayırdı

28 Mart 2020 23:09

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünyada koronavirüs salgınından en kötü etkilenenlerden biri olan ülkede yıllık bütçenin yüzde 20'sinin virüsle mücadeleye ayrılacağını duyurdu.

İran'da son 24 saatte 139 kişinin ölümüyle, toplam ölü sayısı 2.517'ye çıktı.

Orta Doğu'daki diğer gelişmeler

Gazze'deki Filistinli örgütler, gelecek hafta İsrail sınırında yapılması planlanan gösterileri Koronavirüs kaygısı nedeniyle iptal ettiklerini açıkladı.

Katar, Koronavirüs nedeniyle ilk can kaybının gerçekleştiğini duyurdu ve ülkedeki vaka sayısı 590'a çıktı.

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