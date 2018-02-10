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Dünya

İran: Bölgeyi İsrail için cehenneme çevirebiliriz

Ekber Karabağ / Tahran, 10 Şubat (DHA) - İran'a ait insansız bir hava aracını düşürdüğünü öne sürerek İran'ı "ateşle oynamakla" tehdit eden İsrail'e Tahran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

10 Şubat 2018 21:47

Ekber Karabağ / Tahran, 10 Şubat (DHA) - İran\'a ait insansız bir hava aracını düşürdüğünü öne sürerek İran\'ı \"ateşle oynamakla\" tehdit eden İsrail\'e Tahran\'dan aynı sertlikte yanıt geldi.
İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, \"Bölgeyi Siyonistler (İsrail) için cehenneme çevirebiliriz\" dedi.
Tahran\'da düzenlenen bir toplantıda konuşan General Selami, İsrail ve ABD\'yi sert ifadelerle hedef aldı.
Selami, \"Bugün bulunduğumuz bu noktadan ABD\'nin bölgedeki tüm üslerini yok edecek durumdayız. Siyonistler (İsrail) için bölgeyi cehenneme çevirebiliriz\" ifadesini kullandı.
Selami, toplantı sonrası, İran İHA\'sının İsrail tarafından düşürüldüğü iddialarına ilişkin, \"İsrailliler yalancıdır, İsrail\'den gelen herhangi bir haberi doğrulamayız, Suriye onaylarlarsa biz de onaylarız\" diye konuştu. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:
İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, Tahran\'da düzenlenen bir toplantıda konuştu.

 

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