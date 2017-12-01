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Dünya

İran: Bölgedeki en büyük savaş gemisini üreteceğiz

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Aralık (DHA) – İran İslam Cumhuriyeti Donanması (IRIN) Khalij Fars (Fars Körfezi) adı verilecek ve Batı Asya’nın en büyük savaş gemisini üreteceklerini açıkladı

01 Aralık 2017 13:24

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Aralık (DHA) – İran İslam Cumhuriyeti Donanması (IRIN) Khalij Fars (Fars Körfezi) adı verilecek ve Batı Asya’nın en büyük savaş gemisini üreteceklerini açıkladı.
IRIN tarafından 29 Kasım’da yapılan açıklamaya göre gemi 135 metre uzunlukta ve 16 metre genişliğinde olacak; 6 bin 500 ton taşıma kapasitesi olacak ve 8 bin mil mesafede 25 knot hıza çıkabilecek ve 230 donanma öğrencisi aynı anda eğitilebilecek.
Dört gemi savar füzesi ve helikopter pisti olan geminin inşaasına Tasnim haber ajansının verdiği bilgiye göre 2012 yılında başlandı. Yeni savaş gemisi ülkenin Donanma Günü’nde tanıtıldı.
Khalij Fars savaş gemisinin dışında yine Donanma Günü\'nde insansız deniz aracı Damavand da lansmanı yapılan savaş ekipmanları arasındaydı. Damavand torpidolar için yakıt üretimi yapıyor ve dijital bir torpido yönlendirme sistemine sahip. İran televizyonlarında yayınlanan bir görüntü Damavand’ın daha önce denizde test edildiğini gösteriyor. (Fotoğraflı)

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