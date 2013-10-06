'İran bir yıl içinde nükleer silah geliştirebilecek teknolojiye sahip olacak'

ABD Başkanı Barrack Obama, İran'ın en az bir yıl içinde nükleer silah geliştirebilecek teknolojiye sahip olacağını ifade etti. Obama, İran ile son dönemdeki diplomasiye ise olumlu yaklaştığını dile getirdi.

Associated Press'e konuşan Başkan Obama, yönetimi ile İran arasında son zamanlarda oluşan diplomasiye iyimser yaklaştığını ifade etti.

İran'ın nükleer programıyla ilgili herhangi bir "kötü anlaşmayı" kabul edemeyeceklerini belirten Obama, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bazı şeyleri doğru söylediğini ancak Ruhani'nin ülkenin karar verme yetkisine sahip tek kişi olmadığını vurguladı.

İran'ın nükleer silah üretebilme gücüne değinen Obama, "İran'ın en az bir yıl içinde nükleer silah geliştirebilecek teknolojiye sahip olacağını düşünüyoruz. Bizim tahminimiz, İsrail istihbarat servisinin tahminlerine göre daha mutedil" diye konuştu.

İsrailli yetkililer, İran'ın nükleer silah üretebilecek teknolojiden sadece birkaç ay uzakta bulunduğunu ileri sürmüştü.

'Burnu havada'

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de ABD ile ilişkilere yönelik açıklamaları oldu. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Batı'yla yakınlaşma çabalarına destek verdiğini açıklayan Hamaney ABD'ye olan güvensizliğini ise şu sözlerle anlattı: "Amerikan hükümetine güvenilmez. Burnu havada, mantıksızdır ve sözünü tutmaz."

'Seferlere hazırız'

Öte yandan İran'dan ABD ile başlatılan diplomasiye yönelik bir adım daha geldi. İran Havacılık Kurumu Başkanı Hamid Rıza Pehlivani 1979'daki İslam devriminden bu yana yapılmayan doğrudan uçak seferlerine başlamaya hazır olduklarını duyurdu.

Pehlivani "İran ile ABD arasında direkt uçuşlar için hükümetten talimat bekliyoruz" dedi.

İki ülke arasındaki diplomatik yakınlaşma, Obama ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasındaki telefon konuşmasıyla somut bir hale dönüşmüştü.