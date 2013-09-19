Ruhani: İran asla nükleer silah yapmayacak

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerikan NBC televizyonuna yaptığı açıklamada, asla nükleer silah yapmayacağım' derken, İran'ın aralarında tanınmış insan hakları avukatı Nesrin Sutude'nin de bulunduğu 11 siyasi mahkûmu serbest bıraktığı belirtildi.

Serbest burakılan sekizi kadın, üç erkek mahkûmlardan birinin reformcu politikacı Muhsin Eminzade olduğu söyleniyor.

Siyasi mahkûmlar, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin BM Genel Kurul toplantıları için New York'a gitmesinden birkaç gün önce serbest bırakılmış oldu.

Ruhani, Amerikan NBC televizyonuna verdiği mülakatta, ABD Başkanı Barack Obama'nın geçtiğimiz günlerde kendisine yolladığı mektubun 'olumlu ve yapıcı' olduğunu söyledi.

Ruhani, ülkesinin tartışmalı nükleer programı konusunda Batı'yla bir uzlaşmaya varmak üzere müzakereler yapmak için tam yetkiye sahip olduğunu belirtti.

Ruhani ayrıca, ülkesinin hiçbir zaman nükleer silah geliştirmeyeceği yönündeki tutumunu da tekrarladı.

Hasan Ruhani, 'Bu çok önemli bir geleceğe doğru atılan incelikli ve küçük adımlar olabilir' dedi.

Bu arada Beyaz Saray da Başkan Barack Obama ve İran Cumhurbaşkanı arasında mektuplaşma olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, 'Başkan mektubunda ABD'nin İran'in nükleer programının tamamen barışçıl amaçlı olduğunu gösterecek bir şekilde çözümüne hazır olduğunu söyledi. Mektupta ayrıca konunun acilen çözüme kavuşturulması gereği vurgulandı. Uzun süredir söylediğimiz gibi, çözüm için diplomasi penceresi hala açık, ama sonsuza kadar açık kalmayacak' dedi.

BBC İran Muhabiri James Reynolds, Ruhani'nin önde gelen bir Amerikan kanalına konuşmayı seçmesinin, hükümetinin Washington'la uzlaşmaya ne kadar önem verdiğini gösterdiğini söylüyor.

Ruhani seçim kampanyasında, siyasi mahkûmları serbest bırakma sözü vermişti.

Nesrin Sutude, ulusal güvenliğe aykırı davranma suçlamasıyla 2010'da tutuklanmış ve altı yıl hapis cezası almıştı.

Eşi Rıza Handan, Sutude'nin dün akşam saatlerinde hapishane yetkilileri tarafından eve getirildiğini söyledi.

Tanınmış avukat

Handan, eşinin serbest bırakılacağından haberi olmadığını kaydetti.

Rıza Handan, 'Çok mutluyuz, ama diğer mahkûmlar serbest bırakıldığında daha da mutlu olacağız' dedi.

Sutude ve diğer mahkûmların serbest bırakılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçen yıl Avrupa Parlamentosu'nun Sakarov Düşünce Özgürlüğü ödülüne layık görülen Sutude, kamuoyunda çok tartışılan siyasi davaları üstlenmesiyle tanınan, saygın ve sözünü sakınmayan bir avukat olarak biliniyor.

Tahran'daki Evin hapishanesinde yatan Sutude, hapishane koşulları ve ailesine uygulanan kısıtlamalar nedeniyle açlık grevi yapmıştı.

Sutude cumhurbaşkanlığı yarışını kaybeden Mir Huseyin Musavi'nin önde gelen destekçilerinden biriydi.

Ruhani'nin seçilmesinden bu yana, siyasi mahkûmların serbest bırakılması çağrıları artıyor.

Guardian gazetesine göre, İran'da 800'e yakın kişi siyasi ya da dini inançları nedeniyle hapiste.

Bunlar arasında, gazeteciler, avukatlar, insan hakları eylemcileri, blog yazarları, feministler, Hristiyan ve Sünni din adamları ve Bahai inancının tüm lider kadrosu bulunuyor.

BBCTürkçe