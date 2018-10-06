"İran, bilimsel üretimde Türkiye'nin önüne geçti; çıkarmamız gereken pek çok sonuç var"

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Türkiye’nin SJR veri tabanındaki sıralamasına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çarşamba günü yeni akademik yılın başlaması dolayısıyla yaptığı konuşmada üniversitelerdeki ‘nicelik-nitelik’ meselesini gündeme getirdiğini hatırlatan Ergin, “Türkiye’nin bilimde dünya sıralamasındaki yerini görebilmek amacıyla incelediğim tablolar, karşıma çok çarpıcı bir durum çıkardı” dedi.

Türkiye’nin sıralamadaki yerine dair “2017 yılında bütün alanların toplamında dünya sıralamasında 19’uncu geliyor. Buna karşılık 1996 yılında dünya sıralamasında 26’ncı sıradaymış. Geçen 22 yıl zarfında Türkiye 7 basamak yükselerek 19’uncu sıraya çıkmış. Daha detaylı bir okumada, Türkiye’nin 1996’dan 2004’e kadar genel bir yükseliş çizgisi izlediğini, bu tarihten sonra 18-20 bandında yerini sabitlediği görüyoruz. 2004 yılında ilk kez 20’nci basamağa çıkan Türkiye, 13 yıl sonra geçen yıl 19’uncuydu” bilgilerini veren Ergin, aynı süre zarfında İran’ın ise 52. sıradan 16. sıraya yükseldiğinin altını çizdi.

"İran, akademik yayınları teşvik ederek, anlamlı bir sıçrama gerçekleştirdi"

“Bütün bu sıralamalarda göze çarpan bir nokta, İran’ın 1996’da Türkiye’nin çok gerisinde, 52’nci sırada olmasına karşılık, sonrasında büyük bir atağa kalkması, istikrarlı bir şekilde adım adım yükselerek Türkiye’ye yaklaşması ve ardından Türkiye’yi geçmesidir” diyen Hürriyet yazarı, şu yorumda bulundu:

“Bu tabloya bakınca, İran’ın ciddi bir devlet politikasıyla akademik yayınları teşvik ederek, anlamlı bir sıçrama gerçekleştirdiğini teslim etmemiz gerekiyor.

"Türkiye’de ise son yıllarda üniversite sayısında büyük bir artış kaydedilmesine karşılık, akademik yayınların, yani bilimsel üretimin bu niceliksel artışı izleyemediği, aksine dünya sıralamasındaki yerinden de görüleceği gibi bir durağanlaşmanın yaşandığını söylemek mümkün.

"Üniversitelerdeki öğretim üyesi kayıplarının, beyin göçünün önümüzdeki yıllarda bu yönelişe daha da olumsuz etki yapması muhtemeldir.

"Her halükârda bilimde fark yaratabilmek açısından Çin ve İran örneklerinden çıkarmamız gereken pek çok sonuç var.”

*Sedat Ergin'in Hürriyet gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.