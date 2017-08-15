İran, BBC Farsça Servisi'nin bazı çalışanlarının mal varlıklarını dondurdu

İran'da bir mahkeme, aralarında BBC Farsça Servisi'nin mevcut ve eski çalışanlarının da olduğu 152 gazetecinin mal varlıklarının dondurdu. BBC Dünya Servisi Genel Müdürü Francesca Unsworth, "dehşet verici" olarak nitelendirdiği İran'daki uygulamaya son verilmesi çağrısı yaptı.

Başkent Tahran'daki Evin Cezaevi'ndeki Shahid Moghadas Mahkemesi'nin kararı uyarınca söz konusu kişiler mülk alıp satamayacak, para transferleri dahil herhangi bir mali işlem yapmaları da mümkün olmayacak.

BBC'nin edindiği bilgiye göre, mahkeme kararı 152 kişinin ailelerini de etkileyecek. Kararın, BBC'nin yanı sıra Farsça yayın yapan diğer yabancı medya kuruluşlarından gazetecileri de kapsadığı düşünülüyor.

Kararın gerekçesi açıklanmadı. İran yetkilileri mahkeme kararı öncesi konuya ilişkin herhangi bir uyarı da yapmadı.

BBC: Uygulama dehşet verici

BBC Dünya Servisi Genel Müdürü Francesca Unsworth, İran'daki uygulamayla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Unsworth'un açıklamasında neler var?

"BBC Farsça Servisi çalışanları, eski çalışanları ve servise destek veren bağımsız muhabirlere yönelik hedefli bir saldırı izlenimi veren karardan dolayı üzüntü duyuyoruz. BBC'yle olan bağları nedeniyle insanların yasal ve finansal sonuçlara maruz kalmaları dehşet verici.

"İranlı yetkililere bu mahkeme emrini acilen bozmaları ve BBC'nin çalışanları ile eski çalışanlarının diğer vatandaşlarla aynı mali haklardan yararlanmalarına izin vermeleri çağrısı yapıyoruz."

BBC Farsça Servisi Editörü Amir Azimi de bir açıklama yaparak, mahkeme kararının İran'da "bağımsız gazetecilerin susturulmasına yönelik" başka bir çaba olduğunu belirtti.

Amir Azimi, BBC Farsça Servisi için çalışan gazetecilerin dünyanın dört bir yanındaki okur ve izleyicilere bağımsız, tarafsız ve güvenilir haberler sunmayı sürdüreceklerini vurguladı.

BBC yayınları yasaklı

İran, BBC'nin ülkedeki yayınlarını yasaklamış durumda. Ancak BBC'nin İran'daki izleyici ve okurlarının sayısı 13 milyona yakın.

BBC Farsça Servisi'ne 100'den fazla gazeteci kadrolu ya da bağımsız olarak katkıda bulunuyor. Bu çalışanlardan bir bölümü, hem İran hem de İngiltere vatandaşı.

Servis sürekli yenilenen internet sitesinin yanı sıra günde 8 saat televizyon, 2 saat de radyo yayını yapıyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'a göre ise İran'da medya "özgür değil".

Kuruluşun Aralık 2016'da yayımlanan raporuna göre, İran'da birçok gazeteci keyfi olarak gözaltına alınıyor, tutuklanıyor veya tutuksuz yargılanıyor. Bu gazetecilerin önemli bir bölümünün ülkesinde çalışması kısıtlanıyor.