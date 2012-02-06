İran, BBC çalışanlarını tutukladı

T24 - İran'da İngiliz yayın kuruluşu BBC için haber ve bilgi toplayan bazı kişilerin "BBC ile işbirliği yaptığı" gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.



Mehr Haber Ajansı, bir emniyet yetkilisine dayandırdığı haberinde, "BBC'nin Farsça servisi için haber ve bilgi toplamanın da aralarında olduğu çeşitli faaliyetlerde bulunan bazı kişilerin tutuklandığını" duyurdu, ancak bu kişilerin sayısı ile ilgili detay vermedi.



Tutuklananların, "basın alanında eğitim görmeleri ve istihdam edilmeleri için yurt dışına adam götürdüklerinin de belirlendiği" açıklandı.



Bu kişiler hakkında hazırlanacak iddianamenin yargı organlarına gönderileceği ve ülke emniyeti aleyhinde faaliyette bulunmak suçundan yargılanmalarının isteneceği belirtildi.



İran'da basın kanunu gereği, yetkili birimlerin izni olmadan BBC gibi yabancı basın kuruluşlarına çalışanlar hakkında yasal işlem yapılabiliyor.







