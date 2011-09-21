T24 LogoT24 Logo
Gündem

İran bayrağı PJAK kampında

İran, PKK'nın ülkedeki uzantısı PJAK'ın terk ettiği ve Devrim Muhafızları askerlerinin ağır silahlarla birlikte konuşlandığı üssün görüntülerini ya

21 Eylül 2011 03:00

T24 - İran, PKK'nın ülkedeki uzantısı PJAK'ın terk ettiği ve Devrim Muhafızları askerlerinin ağır silahlarla birlikte konuşlandığı üssün görüntülerini yayınladı.

Devlet televizyonundan yayımlanan görüntülere, İran-Irak sınırın tam sıfır noktasındaki Casusan adlı üssün, PJAK güçlerince tamamen boşaltıldığı ve İran askerlerinin aralarlarında tankların da bulunduğu ağır silahları bu noktaya yerleştirdiği duyuruldu. 

İran bayrağı PJAK kampında

Kamptaki PJAK flamalarını indiren askerler, büyük İran bayraklarını astı. Yüksek dağın üzerine kurulmuş ve bölgeye kuş bakışı konumundaki üste, birçok tünel bulunuyor.

PJAK'ın geri çekilmesi için Tahran yönetiminin tanıdığı süre dolmadan örgütün Pazar gecesi söz konusu bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Kampın, örgütün İran'ın içindeki en önemli ve ana kampı olduğu kaydedildi.

İran, ay başından itibaren Irak sınırındaki dağlık bölgelerde PJAK'a yönelik yoğun operasyonlar yürütüyor. PJAK, operasyonların başlamasından birkaç gün sonra ateşkes çağrısında bulundu. İran ise ön koşul olarak örgütün ülkedeki sınır topraklarını boşatmasını istiyor. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24