İran: Batılı şirketler acele etse iyi olur aksi takdirde Çin tüm alanları ele geçirecek

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Aralık (DHA) – İran’a ABD ve Avrupa Birliği tarafından uygulanmakta olan ekonomik yaptırımlar yüzünden batılı şirketler beklemedeyken, Çin küresel ekonomiye tekrar eklenmeye hazırlanan ülkeye milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

İran Ticaret Odası’nın Yatırım Komisyonu birimi başkanı Ferial Mostofi Roma’da gerçekleşen İran-İtalya yatırım toplantıları sırasında yaptığı açıklamada, “(Batılı şirketler) Acele etseler iyi olur aksi takdirde Çin tüm alanları ele geçirecek” dedi.

Çin’in devlete ait yatırım şirketi CITIC Group tarafından kısa bir süre önce 10 milyar dolar kredi limiti verilen İran’a Çin Kalkınma Bankası da 15 milyar dolarlık bir limit daha eklemeyi düşünüyor. IRNA haber ajansına göre Çin Kalkınma Bankası 15 Eylül’de 15 milyar dolarlık bir kredi için memorandum imzaladı.

Çin İran’da Çinlilerin öncülüğünde gerçekleştirilen projelere yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımla ülke ekonomisine iyice bağlanıyor. Öte yandan Avrupalı rakipler ise yaptırımlardan dolayı istedikleri yatırımları finanse edecek banka bulmakta zorlanıyor.

İranlı yetkililer iki ülke arasında yapılan anlaşmaların Pekin’in Çin’i Avrupa’ya bağlayacak coğrafyada otobanlar, demiryolları, limanlar ve enerji santralleri inşa etmeyi planladığı 124 milyar dolarlık “Bir Kemer, Bir Yol” projesi kapsamında gerçekleştiğini aktarıyor.