İran: Batı Asya'nın en gelişmiş savaş gemisini ürettik

Ekber Karabağ / Tahran (DHA) - İran, Batı Asya\'nın en gelişmiş savaş gemisi olarak nitelendirdiği

gemiyi Hürmüz Boğazı\'nda suya indirdi.

\'Sehend\' adı verilen geminin, İran\'ın bugüne kadar yapmış olduğu en gelişmiş savaş gemisi olduğu belirtildi. Yeni savaş gemisi, İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Tümamiral Abdurrahim Musevi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi ve diğer üst düzey askeri komutanlarının katıldığı törenle Basra Körfezi ve Umman Deniz\'in kesiştiği Bender Abbas Limanı\'nda İran donanma filosuna eklendi.

Törende konuşan Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, bin 300 ton ağırlığında, 96 metre uzunluğunda olan Sehend\'ın, yerel imkanlarla altı senelik bir sürede yapıldığını ve geminin tek seferlik yakıt alımıyla 150 gün boyunca açık denizlerde hareket edebileceğini söyledi.

İlk savaş gemisini 2010 yılında yapan İran, geçtiğimiz günlerde sığ sularda yapılan operasyonlar için tasarlanmış iki yeni denizaltıyı donanma filosuna kattığını duyurmuştu.