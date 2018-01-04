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İran Başkonsolosluğu önünde polis müdahalesi: 15 gözaltı

İran'da yaşananları protesto eden 15 Emekçi Hareket Partisi üyesi gözaltına alındı

04 Ocak 2018 21:49

İstanbul Cağaloğlu'nda bulunan İran Başkonsolosluğu önüne gelerek İran'da yaşananları protesto etmeki için buraya çelenk bırakıp, açıklama yapmak isteyen Emekçi Hareket Partisi (EHP) üyesi bir gruba, polis müdahale etti. Konsolosluktan uzaklaşmadığı belirtilen 15 kişi gözaltını alındı.

Emekçi Hareket Partisi (EHP) üyesi bir grup, İran'da yaşanan olayları protesto etmek için, 18.00'de Cağaloğlu'nda bulunan İran Başkonsolosluğu önünde toplandı. Polis, grubun burada açıklama yapmasına izin vermedi. Başkonsolosluk önünden uzaklaştırılan grup üyeleri, Ankara Caddesi'nde dağılmamaları üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişi Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilerek, polis merkezine götürüldü. (DHA)
 

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