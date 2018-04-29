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BBC Türkçe

İran basını: Meclis binası ve Humeyni'nin türbesine silahlı saldırı düzenlendi

İran'da başkent Tahran'da bulunan Meclis binası ve Ayetullah Humeyni'nin türbesine gelen silahlı saldırganların çevreye ateş açtığı bildiriliyor.

29 Nisan 2018 20:30

İran'da başkent Tahran'da bulunan Meclis binası ve Ayetullah Humeyni'nin türbesine gelen silahlı saldırganların çevreye ateş açtığı bildiriliyor.

İran'ın IRIB ajansına konuşan milletvekili Elyas Hazrati, üç saldırganın iki Kalaşnikof ve bir tabanca ile Meclis'e gelerek saldırı düzenlediğini ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığını aktardı.

Mizan ajansına konuşan bir vekil ise Meclis binası içinde gerçekleşen olayın ardından saldırganların yakalandığını belirtti.

İran ajanslarına göre Meclis'teki bir güvenlik görevlisi saldırı sırasında yaşamını yitirdi.

Ayetullah Humeyni'nin türbesinde de yaralıların olduğu belirtiliyor.

IRIB ajansına göre türbede bir intihar bombacısı kendisini patlatarak ölürken bir diğer saldırgan ise güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

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