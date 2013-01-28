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Bilim / Teknoloji

İran, astronot maymununa sağ salim kavuştu

İran'ın Pishtam model roket ile 120 kilometre yüksekliğe gönderdiği maymun iniş yaptı

28 Ocak 2013 17:22

 

İran devlet televizyon kanalı AP, roket ile 120 kilometre yüksekliğe gönderilen maymunun sağ salim iniş yaptığını belirtti. 
AP, uzay programı kapsamında maymun gönderildiğini açıklamıştı. Proje, Tahran’ın uzay programının geldiği noktayı göstermesi açısından önemliydi. Pazartesi yayınlan rapora göre maymun Pishtam model bir roket ile 120 kilometre yüksekliğe gönderildi. Yayımda roketin nereden ve ne zaman gönderildiğine yer verilmezken, maymun sağ salim iniş yaptığı belirtildi.
İran uzaya insanlı uçuş programını geliştiriyor. Daha önce, 2010 yılında da İranlı yetkililer uzaya fare, kaplumbağa ve solucan taşıyan roket gönderdiklerini açıklamışlardı. 
ABD ve müteffikleri ise projenin uzun mesafe nükleer başlıklı roket geliştirilmesinde kullanılmasından endişeli.

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