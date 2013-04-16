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Yaşam

İran askerleri Van sınırında bir kişiyi öldürdü!

Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz: Hükümet Mavi Marmara olayında gösterdiği tepkinin aynısını göstermeli

16 Nisan 2013 15:22

Van'ın Özalp ilçesi'ne bağlı Oymaklı Köyü yakınlarındaki sınırın iran tarafında aldıkları akaryakıtı bidonlarla atlara yükleyip Türkiye'ye dönüşe geçen Arif Noyan ve 50 yaşındaki Zeki Yalçınkaya'ya, 243 No'lu sınır taşı yakınlarında İran askerleri tarafından ateş açıldı.

Noyan sırtına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybederken, Yalçınkaya ise dizinden yaralandı.

Silah sesleri üzerine sınıra giden köylüler, ilk olarak dizinden yaralanan Zeki Yalçınkaya'ya ulaştı. Yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından ise Noyan'ın cansız bedeni de sınırdaki tel örgülerinin yanında bulundu. Köylüler, Noyan'ın cesedinin yerde sürüklenerek 200 metre taşınıp sınır hattına bırakıldığını iddia etti.

Yaralı Zeki Yalçınkaya, ambulansla Van 'a sevk edilirken, hayatını kaybeden Arif Noyan'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz, hükümetin Mavi Marmara olayında gösterdiği tepkinin aynısını beklediklerini söyledi.

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