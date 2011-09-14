İran, 'Aşk-ı Memnu'yu yasakladı

T24 - İran'da uydu yayınlarına gelen yasağın ardından bu kez de TV'lerdeki erkek oyunculara yasak geldi. Film ve dizilerde üstsüz erkeklerin görünmesi yasaklandı. Yasak bununla da sınırlı değil. Aşk hikayeleri artık sadece iki kişi arasında geçebilecek. Aşk üçgenleri ekrana taşınamayacak.



İran'da yasakların ardı arkası kesilmiyor. Başörtüsü, saç kesimi, makyaj ve uydu yayınlarının ardından Tahran yönetimi bu kez de TV'lerde yayınlanan film ve dizilere mahremiyet yasağı getirdi. Artık TV'lerde erkekler belden yukarıları çıplak şekilde yer alamayacak. Aşk ilişkileri de sadece iki kişi arasında geçecek. Artık öteki kadınlara, öteki adamlara, kısacası aşk üçgenlerine yer yok.



1979'daki İslam devriminden bu yana İran TV'lerinde yerel yapımlarda hem kadınlara hem de erkeklere yakın çekim uygulanmıyordu. O yapımlarda kadınlar tepeden tırnağa örtünmüş bir şekilde yer alabiliyordu. Artık mahremiyetin sınırları erkek oyuncuları da kapsıyor. Yasağı getiren İran devlet televizyonu, bir sonraki hedefin de sinyalini verdi.



Program yapımcılarına "kadınlarla erkekler ayrı dursun" denildi. Düğün törenlerinde, aile toplantılarında, iş ortamında ve kutlamalarda kadın ve erkeklerin beraber yer almasından kaçınılması istendi.



Yasaklar İranlı hiciv ustalarını harekete geçirdi. Bir köşe yazarı, İran'da erkeklerin belden yukarılarının çıplak görüldüğü tek yer zaten güreş ve yüzme müsabakaları diye yazdı. Yasak aşırıcı din adamlarına boyun eğildiği şeklinde yorumlanıyor. Ancak yasaklar teknolojinin gerisinde kalıyor. Zira ülkede yabancı yayınların izlenebildiği uydu yayınları her ne kadar yasaklanmış olsa da birçok İranlı uydu yayınlarını takip edebiliyor.





