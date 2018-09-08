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BBC Türkçe

İran, aralarında Ramin Hüseyin Penahi'nin de olduğu 3 Kürt aktivisti idam etti

İran, "devlete karşı silahlı ayaklanma" suçlaması nedeniyle bugün üç Kürt aktivisti idam etti. İdam edilen aktivistler arasında infazın durdurulması için çok sayıda kampanya düzenlenen Ramin Hüseyin Penahi de var.

08 Eylül 2018 19:13

İran, hakkındaki infaz kararının durdurulması için düzenlenen çok sayıda uluslararası kampanyaya rağmen Kürt aktivist Ramin Hüseyin Penahi'yi sabah saatlerinde idam etti.

Penahi'nin ağabeyi Emced Hüseyin Penahi, attığı Twitter mesajında "Ramin Hüseyin Penahi idam edildi" dedi.

Emced Penahi daha sonra attığı bir başka mesajda da, kardeşinin infazının Kürt aktivistler Zanyar Muradi ve kuzeni Lukman Muradi ile birlikte gerçekleştirildiğini söyledi.

İdam haberi, Penahi'nin avukatı tarafından da doğrulandı.

23 yaşındaki Penahi, Haziran 2017'de tutuklanmış ve Ocak 2018'de de "devlete karşı silahlı ayaklanma" suçlamasından suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

İnsan hakları örgütleri, yargılama sürecinde Panahi hakkında herhangi bir kanıt sunulmadığını söylüyor ve tutuklandığı dönemde işkence gördüğünü öne sürüyor.

Penahi'nin idamı, daha önce de çok sayıda uluslararası kampanya düzenlenmesinin ardından iki kez ertelenmişti.

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