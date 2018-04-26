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Ekonomi

“İran anlaşması bozulursa petrol fiyatları 80 doları görür”

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Nisan (DHA) – Uzmanlara göre, İran ile batılı ülkeler arasındaki nükleer anlaşma bozulduğu takdirde, ABD’nin İran’a yaptırımlarını tekrar uygulamaya başlamasıyla, küresel petrol fiyatları 80 dolara kadar yükselebilir

26 Nisan 2018 17:05

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Nisan (DHA) – Uzmanlara göre, İran ile batılı ülkeler arasındaki nükleer anlaşma bozulduğu takdirde, ABD’nin İran’a yaptırımlarını tekrar uygulamaya başlamasıyla, küresel petrol fiyatları 80 dolara kadar yükselebilir.
CNBC televizyonuna konuşan Ortadoğu Stratejisti MUFG Araştırma ve Strateji Direktörü Ehsan Khoman, “Eğer ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulursa günde en az 250 bin ila 350 bin varil petrol arzının riskte olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Khoman böyle bir durumda fiyatların yükseleceğini vurgulayarak şu değerlendirmeleri yaptı:
“Brent Petrol’de 80 doların, Batı Teksas Petrolü’nde ise 75 doların üzerinde bir düzeye rahatça çıkabilir ve orada sabitlenir.
“Piyasaların henüz İran yaptırımlarının boyutunda bir düzeltme yaşadığını düşünmüyoruz.
“ABD ve İran arasındaki yüksek jeopolitik gerilimler küresel petrol piyasaları için olumsuz etki yapıyor.
“Baz senaryomuz ABD Başkanı Donald ,Trump’ın 12 Mayıs’ta nükleer anlaşmadan geri çekileceği.
“Trump’ın ‘şahin’ çevresi – Trump’ın Dışişleri Bakanı atadığı Mike Pompeo ve Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton – muhtemelen İran’a yaptırımları tekrar yürürlüğe sokmayı seçecek.
“Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ardından Almanya Şansölyesi Angela Merkel de Washington’a giderek Trump’ı İran konusunda uzlaşmacı bir noktaya geri çekmeye deneyecek.”

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