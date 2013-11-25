İran anlaşması ardından petrol fiyatlarında keskin düşüş

İran ile P5+1 (ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya) ülkeleri arasında varılan nükleer anlaşmanın etkisiyle petrol fiyatlarında keskin düşüş yaşandı. Ocak vadeli Nymex hafif ham petrolün varili yüzde 1,36 düşüşle 93,48 dolara gerilemiş durumda. Brent ham petrolün varili ise şu an yüzde 2,99'luk düşüşle 108,06 dolardan işlem gördü.

Wall Street Journal Türkiye'de yer alan habere göre, İran ile 6 dünya gücü arasında varılan nükleer anlaşmanın jeopolitik tansiyonu hafifletmesinin etkisi ile petrol fiyatlarında keskin düşüş yaşandı.Yapılan anlaşma global piyasalara daha fazla ham petrol arzının da önünü açacak.

ABD ve diğer 5 dünya gücü pazar günü İran ile tarihi bir anlaşmaya imza attılar. Anlaşma ile Tahran'ın nükleer programını sınırlamaya dönük adımlar atması karşılığında ekonomik yaptırımların bir kısmını hafifletilmesi öngörülüyor. Anlaşma ayrıca İslamcı hükümetin atom bombası geliştirmeyeceğini de garanti altına almayı hedefliyor.

Verdiği ödünler karşısında İran'a Batı'nın uygulamış olduğu ekonomik yaptırımların bir kısmı da hafifletilecek. ABD'li yetkililer bazı yaptırımların hafifletilmesi ile gelecek altı ay içerisinde İran'a yaklaşık 6-7 milyar dolarlık bir döviz girişi yaşanacağını ifade etti.

Ocak vadeli Nymex hafif ham petrolün varili şu sıralar yüzde 1,36 düşüşle 93,48 dolara gerilemiş durumda. Ocak vadeli Brent ham petrolün varili ise şu an yüzde 2,99'luk düşüşle 108,06 dolardan işlem gördü.

Petrol işlemleri danışmanlık şirketi Ritterbusch & Associates Başkanı Jim Ritterbusch konuyla ilgili yorumunda, "Brent piyasasında şu an bazı jeopolitik riskler ortadan kalkmış durumda. Bu geçiş anlaşması nedeni ile Brent arzında artış bekleyebiliriz ya da görebiliriz. 108-109 dolar civarında bir konsolidasyon görebiliriz." dedi.

Yatırımcılar ve uzmanlar İran'ın geriye kalan ihracatının sona erdirilmesi ya da Ortadoğu'daki petrol üretimini etkileyecek şekilde İran ile bir anlaşmazlık ihtimalleri nedeniyle ham petrol fiyatlarının varil başına 5-10 dolar fazla olduğu görüşünde.

Her ne kadar ABD ve Avrupa'nın uygulamış olduğu yaptırımlar nedeniyle ihracatı azalmış olsa da İran petrol rezervleri dünyanın en büyük petrol rezervleri arasında bulunuyor. İran 2012'de günde 1,5 milyon varil petrol ihraç ediyordu. 2011 yılında bu seviye 2,5 milyon varil civarında idi.

Ancak İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) üye olması son anlaşmanın global piyasalara etkisini azaltabilir. Çünkü İran'ın üretiminde yaşanacak bir artış Suudi Arabistan ve diğer OPEC üyelerinin arzlarını azaltması ile dengelenebilir.

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