İran Ankara Büyükelçiliği: Büyükelçi Fard görev süresi dolduğu için görevden ayrıldı

Ekber Karabağ / Tahran, 27 Kasım (DHA) - İran Ankara Büyükelçiliği, İran\'ın Türkiye\'deki Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard\'ın, üç yıllık görev süresi dolduğu için görevden ayrıldığını açıkladı.

Büyükelçilik Basın Müşavirliği, İran meclisinin çıkardığı \"emeklilerin devlet kurumlarında çalışmasının yasaklanması\" yasasının Büyükelçi Taherian\'ı da kapsadığını ancak kendisinin aynı anda Ankara\'daki üç yıllık görev süresi dolduğu için \"istifaya gerek olmadan\" Tahran\'a döndüğünü belirtti.

Söz konusu yasanın uygulanmasıyla aralarında cumhurbaşkanı yardımcıları, valiler, belediye başkanları ve bürokratların olduğu birçok üst düzey yetkili koltuğundan oldu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, diplomatları da kapsayan düzenlemenin, İran\'ın Türkiye, Almanya ve BM\'deki elçilerini de kapsadığını belirtmişti.