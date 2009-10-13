İran Alman büyükelçiyi dışişlerine çağırdı

İran, Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin “aleyhteki ve müdahaleci” açıklamalarını protesto etti.



Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Tahran Maslahatgüzarının bugün bakanlığa çağrılarak, Alman yetkililerin “İran'ın içişlerine müdahale niteliğindeki açıklamalarından duyulan rahatsızlığın iletildiğini” bildirdi.



Tahran yönetimi, “Alman hükümetinden bu ülkede İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığı yapan aşırı akımlara karşı önlem almasını” da talep etti.



Almanya Dışişleri Bakanı yardımcısının İran'daki son cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin açıklamaları Tahran yönetimince tepkiyle karşılanmıştı.

