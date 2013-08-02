ABD'nin yeni yasa önergesi İran ilişkilerine darbe vurabilir

Çeviri: Kerem Cihan Uluç

Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Temsilciler Kongresi geçtiğimiz Çarşamba günü, 'İran nükleer faaliyetlerinin durdurulması' yasası kapsamında, İran'ın küresel piyasalara erişimini kısıtlayan ve İran'dan petrol alımı yapanları cezalandırandıracak yasal bir yaptırımın oylanmasını istedi.



İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan habere göre, bu karara İran'dan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Arakci, İran devlet kanalının internet sitesine verdiği demeçte, "Bu yaptırımın başarısız bir politika olduğu konusunda hiçbir kuşkumuz yok. Bu gibi yaptırımlar ve bunların sertleştirilmesi, nükleere ilişkin tartışmaları daha komplike hale getirir, çözümü zorlaştırır" diye konuştu.



ABD'li eleştirmenler ilk olarak, hali hazırda İran'a karşı yürütülen Nükleer politikasının bu denli sertleştirilmesinin tam da Hasan Ruhanî'nin yemin töreninden önce konu edilmesini eleştirdi. Ancak, bu yaptırımın gerekli olduğu savunanlar, Tahran'ın Nükleer araştırmalarının ve politikarının dinî lider Ayetullah Ali Hamaney tarafından yapıldığına, ve yeni seçilecek devlet başkanının olay üzerinde çok etkisi olmayacağına vurgu yaptı.



Tahran'ın nükleer araştırmalara dair izlediği yolun, Ruhanî'nin delegeliğini yaptığı 2003 reformları döneminde yön değiştirdiği ve İran'ın ilk defa bu dönemde uranyumun zenginleştirilmesini durdurulduğu kaydedildi. Ayrıca bu dönemde, zenginleştirmenin yapıldığı tesislerin uluslararsı araştırmacılar tarafından denetlenmesine de izin verildiği hatırlatıldı.



ABD Temsilciler Kongresi'nde 400'e 20 oyla geçen yasal yaptırımın, yaz tatilinden sonra Eylül ayında ABD Senatosuna sunulacağı açıklandı.



Yapılan bu yeni yasa önergesi ve alınan tavır, aynı zamanda ABD'nin izlediği İran politikalarına karşı Beyaz Saray ve Kongre arasındaki fikir ayrılıklarına da ışık tuttu. Obama hükümeti İran'ın nükleer silah yaptığına inanmadığını yineledi. Son dönemde medikal araçlar ve tıbbî ilaçlar konusundaki kısıtlamaların azaltılması ile iyi niyet göstermiş ve müzakerelerin devam etmesini istediklerini belirtmişlerdi.