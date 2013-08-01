ABD'nin İran ambargosu genişliyor

ABD, İran'a petrol sanayini de hedef alan sert yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor. ABD Temsilciler Meclisi tarafından benimsenen yasa tasarısı, İran'ın madencilik ve inşaat sektörlerinde yer alan her türlü ticari kuruluşun kara listeye alınmasını öngörüyor.

Tasarı aynı zamanda ABD yönetimine, İran'ın dünya çapında yaptığı tüm petrol satışlarının 2015'e kadar durdurulması yönünde daha önce belirlenen hedefe bağlı kalma zorunluluğu getiriyor.

ABD'nin cezalandırmak amacıyla geçen yıl yürürlüğe soktuğu yaptırımlar nedeniyle şimdiden petrol satışları yarıya inmiş durumdaki İran, yine de Türkiye, Çin ve diğer Asya ülkelerinden her ay milyarlarca dolarlık petrol geliri elde ediyor.

Barack Obama yönetimi, söz konusu yasa tasarısının İran'ın yeni seçilen ılımlı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yapılması muhtemel nükleer müzakereleri engellemesinden kaygı duyuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Marie Harf, "Felç eden yaptırımların İran'a baskı yapmanın en önemli unsuru olduğuna inanıyoruz" dedi. Harf, Temsilciler Meclisi'nde onaylanan yasaya ilişkin bir soruyu ise "Şu veya bu şekilde bir tavır almıyoruz" diye yanıtladı. ABD'li yetkililer, Washington yönetiminin yasanın zamanlaması ve içeriğine ilişkin kaygıları bulunduğunu belirtiyor.

Ruhani'nin nükleer görüşmelerde uzlaşma konusunda samimiyse yeni yaptırımların bunu zorlaştırabileceğine işaret eden gözlemciler, Ruhani'nin uzlaşmaya yanaşmaması durumunda da İran'ın petrol satışlarını durdurmaya yönelik yaptırımların ABD'yi güç durumda bırakabileceğini belirtiyor.

Örneğin Çin'in, ABD'nin İran'dan petrol ithal etmesinin durdurma talebine karşı gelmesi durumunda Çin bankaları ve şirketlerinin, onaylanan yasaya göre kara listeye alınması gerekiyor ancak bu durum Amerikalıları da etkileyebilecek ölçüde geniş çaplı bir ekonomik hasara yol açma riski taşıyor.

ABD yönetiminin, önündeki yaptırımları uygulamak konusunda hiçbir şey yapmama seçeneği ise diğer ülkelerin de aynı şeyi yaparak yaptırımları gözardı etmesine yol açabileceği için ortaya yeni sorunlar çıkarıyor.

Temsilciler Meclisi'nde onaylanan tasarının yasalaşabilmesi için Senato'da da onaylandıktan sonra Obama tarafından imzalanması gerekiyor.