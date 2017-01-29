İran: ABD vatandaşları ülkeye alınmayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve Suriyeli mültecilerin yanı sıra Irak, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen'den Müslümanların ABD'ye girişlerine kısıtlama getiren kararnamesi İran'ın sert tepkisine yol açtı.

İran, vatandaşlarının ABD'ye alınmamasına dair kararın ardından, ABD vatandaşlarının da İran'a giriş yapmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı, “ABD'nin aşağılayıcı kararına” kendi vatandaşlarına ABD’ye seyahat engeli kaldırılana dek mütekabiliyet prensibine göre karşılık verileceğini açıkladı. Açıklamada İran'ın Amerikan halkına saygı duyduğu ancak Tahran'ın politik, hukuki yollarla ve konsolosluklar üzerinden tepki göstereceği ifade edildi. Trump'ın kararının uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı. Hâlihazırda İran vizesine sahip olan ABD vatandaşlarının karardan etkilenmeyeceği duyuruldu.

Tahran ayrıca dünya genelindeki tüm büyükelçi ve konsoloslardan ABD'ye girişlerde zorluk yaşayan İran vatandaşlarına yardımcı olmaları çağrısında bulundu. Medyada yer alan haberlere göre ABD'ye girişleri engellenenlerin arasında pek çok İranlı da bulunuyor.

Hristiyan ve Museviler de muzdarip

Beyaz Saray’ın ülkeye girişlere engelleme getiren kararnamesi İran'daki dini azınlıkları da etkiliyor. Avusturya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü kararın yaklaşık 300 İranlı Hristiyan ve Musevinin vizelerinin iptaline neden olduğunu açıkladı. ABD’nin İran’da bir büyükelçiliği olmadığından Avusturya, Washington’un isteği üzerine İranlıların ABD’ye giriş vizesi işlemlerini üstleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname, mültecilerin dört ay boyunca ülkeye kabul edilmemesini, yedi Müslüman ülkenin (Irak, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye,Yemen) vatandaşlarına da üç ay boyunca vize verilmemesini öngörüyor.

Son olarak New York Federal Mahkemesi 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya alarak, havalimanlarında gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesine karar verdi.