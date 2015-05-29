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Dünya

İran: ABD, Petrol Bakanlığımıza saldırdı, engelledik

İran İslam Cumhuriyeti Siber Polisi FATA'nın direktörü, saldırının mart ayında gerçekleştiğini söyledi

29 Mayıs 2015 00:13

İran İslam Cumhuriyeti Siber Polisi FATA'nın direktörü General Seyit Kemal Hadianfar, ABD'li hackerların İRan Petrol Bakanlığı'na siber saldırıda bulunduklarını ancak bu saldırının engellendiğini açıkladı.

Tahran'da gerçekleşen bir konferansta konuşan Hadianfar, ABD'den hackerların petrol bakanlığına karşı siber saldırılar düzenlediğini ve Mart'ın sonlarında gerçekleştiği tahmin edilen saldırının engellendiği belirtti.

FATA'nın ülkeye karşı benzer saldırıların yüzde 90'ını tanımlayıp engellediğini söyleyen general, sonuç olarak İran'da diğer ülkelere oranla çok daha az siber suç gerçekleşebildiğini belirtti.

İran'ın daha önce de ABD'nin siber saldırılarının hedefi olduğunu açıkladığı bilinirken, ABD ve İsrail tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen bir saldırıda ülkedeki nükleer santrifüjlerın yüzde 20'si devre dışı bırakılmıştı. ABD'nin de benzeri şekilde İran'ı kimi siber saldırılardan sorumlu tuttuğu da biliniyor.

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