İran, ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı; Interpol'den 'kırmızı bülten' çıkarılmasını talep etti

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İran, ABD Başkanı Donald Trump hakkında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle bağlantılı olarak tutuklama emri çıkardı.

Tahran Başsavcısı El-Kasi Mehr, Trump'a ve İran'ın Süleymani'nin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu 30 kişiye daha "terör ve cinayet" suçlamaları yöneltildiğini ifade etti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'nın aktardığına göre savcı, Trump dışında hiçbir isimden açıkça bahsetmezken, yasal süreci Trump'ın başkanlığı sona erdirdikten sonra da sürdüreceklerini ifade etti.

El-Kasi Mehr, Interpol'den bu isimler hakkında "kırmızı bülten" çıkarılmasını talep ettiklerini bildirdi. Interpol, Al Jazeera'ya konuyla ilgili bir yorum yapmadı.

Interpol'un kuralları, kurumun "siyasi aktivite" olarak nitelendirdiği başvurular konusunda karar vermesini engelliyor.

2019'un son aylarında Tahran-ABD hattında çeşitli nedenlerle giderek büyüyen gerilim, 3 Ocak 2020'de Süleymani'nin öldürülmesiyle doruk noktasına ulaşmıştı. Süleymani'nin konvoyu, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği bir hava saldırısında vurulmuştu.