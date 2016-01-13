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Dünya
Deutsche Welle

İran ABD askerlerini gözaltına aldı

İçinde 10 askerin bulunduğu iki Amerikan askeri botunun İran kara sularına girmesi sonucu İran botlara el koydu.

13 Ocak 2016 11:14


Amerikan hükümeti soruna bir an önce çözüm bulmak üzere İran ile temasa geçtiğini açıkladı.

Beyaz Saray sözcülerinden Jen Psaki, „askerlerin güvenliğinin sağlanmış olduğunu ve yakında seyahatlerine devam edebileceklerinin“ kendilerine teyit edildiğini söyledi.

Amerikan hükümet sözcüleri, İran Körfezi'nde seyreden iki küçük Amerikan devriye botunun motorlarında başgösteren bir arıza sonucu İran kara sularına savrulduklarını ve İran devrim muhafızları tarafından yakalanarak Farsi adasındaki bir askeri üsse getirildiklerini duyurdular.

Amerikan hükümeti, askerlerin bir an önce adayı terk etmelerine izin verileceği ümidi taşıdığını da bildirdi.

AFP/ÇA/NH

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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