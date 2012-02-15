İran, 6 Avrupa Birliği ülkesine petrolü kesti

T24 - İran kendisine 1 Temmuz tarihinden itibaren petrol amborgosu uygulama kararı alan 6 Avrupa Birliği ülkesine petrol ihracatını durdurduğunu açıkladı.



İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV, 6 Avrupa ülkesine bugün itibariyle Tahran'ın petrol ihracatını durdurduğunu belirtti.

Haberde petrol ihracatı durdurulan ülkelerin Hollanda, İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Portekiz olduğu açıklandı.

Bu kararın Avrupa Birliği'nin bir süre önce aldığı 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak petrol ambargosuna misilleme olduğu belirtildi.

İran'ın Avrupa Birliği ülkelerine petrol ihracatını durdurma kararından en çok Yunanistan ve İtalya'nın olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Büyük bir ekonomik krizin içinde olan Yunanistan, Avrupa Birliği'nin İran'a petrol ambargosu kararı almaması için önemli direniş göstermişti.

Avrupa Birliği, ABD'nin yoğun baskısı sonrasında nükleer programından taviz vermeyen Tahran'a petrol ambargosu uygulama kararı almıştı.



'İran'ın parası yüzde 50 değer kaybetti'



ABD Başkanı Barack Obama'nın eski danışmanı Dennis Ross, İsrail gazetesi Haaretz'e yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği'nin İran'a uyguladığı yaptırımların meyvesini vermeye başladığını iddia etmişti. Ross yaptırımlar sonrasında İran'ın para biriminin son 6 ayda yüzde 50'den fazla değer kaybettiğini söyledi.