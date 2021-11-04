İran, 5 aylık aradan sonra nükleer anlaşma için tekrar Batı ile masaya oturacak

T24 Dış Haberler

İran, 5 aylık bir boşluğun ardından Batı ülkeleriyle nükleer anlaşma müzakereleri için tekrar masaya oturmayı kabul etti. Görüşmeler 29 Kasım'da başlayacak.

Batı ülkelerinin baskıyı artırmasının ardından Tahran, Viyana'da yapılacak dolaylı görüşmelerin tekrar başlatılmasını kabul etti. Birçok ülkede İran'ın nükleer çalışmalarının endişe verici seviyelere ulaştığı konuşuluyor ve İsrail saldırı tehditlerinde bulunuyordu.

Görüşmelere yine Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın liderlik edeceği ifade edildi. Mora, aradan önceki 6 tura da başkanlık yapmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın çekildiği 2015 Nükleer Anlaşması şartlarına İran'la dönüş yapmak istiyordu. Viyana'da yapılan görüşmelerde şu ana kadar büyük bir adım atılamadı. Görüşmeler, İbrahim Reisi'nin haziranda cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından durmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, masadaki sorunları hızlıca çözmek istediklerini ifade etti.

Trump, 2018'de ABD'yi anlaşmadan çekerken İran'a çok ağır yaptırımlar uygulamıştı. Tahran, kademeli olarak anlaşmanın taahhütlerine uymayı bıraktı.

İran, tüm yaptırımların kaldırılmasını istiyor.