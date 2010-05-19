İran: 5 artı 1 ülkeleri husumetlerini gösterdi

T24 - İran, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve Almanya'dan oluşan 5+1 ülkelerinin yeni yaptırımları içeren karar taslağı üzerinde anlaşmasına tepki gösterdi.





Devlet televizyonu, uranyum takasına ilişkin Türkiye, İran ve Brezilya arasındaki anlaşmanın hemen ardından ABD, İngiltere ve Fransa'nın, yeni yaptırım kararlarını içeren taslağın hazırlanıp kabul edilmesinde öncülük ettiğini duyurdu.





Haberde, ''İran aleyhindeki tüm yaptırım kararlarının arkasında bulunan ABD, İngiltere ve Fransa'nın, uranyum takası anlaşmasından rahatsızlık duydukları ve alelacele yeni bir kararla husumetlerini gösterdikleri'' ifadelerine yer verildi.





Karar taslağının İran'a yönelik daha ağır yaptırımları içerdiği belirtilen haberde, ''Uluslararası toplumun isteklerine cevap veren ve olumlu karşılanan uranyum takası anlaşmasının, bu ülkelerce dikkate alınmadığı'' görüşü savunuldu.





Haberde her türlü yaptırım kararının, Türkiye, İran ve Brezilya arasındaki anlaşmanın ihlali anlamına geleceği görüşü dile getirildi.





İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi de, yeni yaptırım kararı alınması çabalarını ''havanda su dövmek'' olarak değerlendirdi.





Uranyum takası anlaşma metninin, dünya kamuoyuna güven vermede önemli bir adım olduğunu kaydeden Burucerdi, ülkelerin çoğunun İran'ın nükleer enerji elde etme hakkını desteklediklerini ve bunun da ABD'yi rahatsız ettiğini söyledi.





Burucerdi, önceki yaptırımlar gibi olası yeni yaptırımların da İran'ın hak ve hukukunu savunmadaki azim ve kararlılığını etkilemeyeceğini kaydetti.





ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya'nın üzerinde anlaştıkları karar taslağı, İran'a yönelik yaptırımları daha da ağırlaştırmayı öngörüyor.