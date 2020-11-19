İran, 2015 nükleer anlaşmasını ihlal etmeye devam ettiğiyle ilgili raporu doğruladı

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İran, Natanz kentindeki bir yeraltı tesisinde uranyum zenginleştirmek için kullanılan santrifüjleri çalıştırarak 2015 nükleer anlaşmasını (JCPoA) ihlal etmeye devam ettiğini doğruladı.

JCPoA'ta göre İran İslam Cumhuriyeti uranyum zenginleştirmek için sadece birinci jenerasyon IR-1 santrifüjleri kullanabiliyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Birliği (IAEA) ise yayımladığı raporda İran'ın Natanz'da daha gelişmiş IR-2m makinelerini kullandığını belirtmişti.

İran'ın IAEA büyükelçisi, rapordaki bu iddianın gerçeği yansıttığını duyurdu.

ABD'nin anlaşamadan çekilip "maksimum baskı politikası" altında İran'a ağır baskı uygulamaya başlamasının ardında Tahran kademeli olarak JCPoA'den çekilmeye başlamıştı.

JCPoA İran'a 6 bin adet IR-1 santrifüjü bulundurma hakkı veriyor. Natanz'da şu anda yaklaşık bin IR-2m olduğu belirtildi.

New York Times'ın haberine göre Trump geçen hafta gördüğü IAEA raporundan sonra Natanz'a bir füze saldırısı düzenleme ihtimali üzerinde durdu ama daha sonra kurmayları tarafından bunun kötü bir fikir olacağına ikna edildi.