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Dünya

İran, 1979'dan sonra ilk kez kadın büyükelçi atayacak

İran basını, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye Atham'ın büyükelçi olarak atanacağını iddia etti

14 Nisan 2015 22:45

2013 yılında Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'ne getirilen ve bu 1979 devriminden sonra bu mevkiye getirilen ilk kadın olan Merziye Afham'ın büyükelçi olarak atanacağı iddia edildi. 

İran basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünü yürüten Afham, devrimin gerçekleştiği 1979 yılından bu yana atanan ilk kadın büyükelçi olacak. Afham'ın hangi ülkeye büyükelçi olarak atanacağına dair ise bir bilgi yok.

İran'da kadınların üst düzey devlet memuru olarak görev yapamaya başlamaları, Hasan Ruhani'nin 2013'teki seçimleri kazanmasından sonra gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Ruhani, göreve geldikten sonra hükümetten, kadınları üst düzey görevlere atamalarını istemişti. Ruhani, döneminde İlham Eminzade ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı yardımcısı olurken, Şehindoht Molaverdi Cumhurbaşkanı'nın Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcılığı'na, Masume İbtikar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'na getirildi.

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