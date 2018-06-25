İran 1,300 ürünün ithalatını yasakladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Haziran (DHA) – İran genelinde döviz kurlarının yükselmesinin ardından yönetim, yaklaşık 1,300 adet ürünün ülkeye ithal edilmesini yasakladı. ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi ve bu ülkeye yaptırımlara başlayacağını açıklaması üzerine, döviz kurlarında yüksek artışlar yaşanıyor.

Yerel haberlere göre İran Sanayi ve Ticaret Bakanı Mohammad Shariatmadari, 1,339 adet ürünün ülkede de üretilebileceğini belirterek ülkeye ithalinin yasaklandığını duyurdu.

İthali yasaklanan ürünler arasında beyaz eşya, tekstil ürünleri, ayakkabı, deri ürünleri, mobilya ve sağlık ürünlerinin yer aldığı belirtilirken, ABD’nin yaptırım tehditlerinin İran’ı “dayanıklı bir ekonomi” yolunda adım atmaya yönelttiği vurgulandı.

Ülke genelinde döviz kurunun yükselmesi, başkent Tahran da dâhil olmak üzere çeşitli kentlerde birçok gösteri ve protestoya neden oldu.

Konuya ilişkin yerel bir televizyon kanalına konuşan Tahran Vali Yardımcısı Abdolazim Rezaie ise “Tahran protestolarında kimsenin zarar görmediğini” söyledi.